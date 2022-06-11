Президент Владимир Зеленский подписал закон №6521, которым теробороне предоставляется возможность выполнять задачи в районах военных действий.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Документ был подписан председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком еще 6 мая, тогда же был направлен на подпись президенту. Но утвердил его президент лишь спустя месяц, 10 июня.

До сих пор тероборона по закону должна была выполнять задачи в пределах территории соответствующей территориальной общины.

Однако ранее уже происходили бунты бойцов теробороны, которых отправляли на передовую. Люди жаловались, что их бросают на фронт неподготовленными, без техники и подкрепления.

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