США готовы содействовать обеспечению Украины оружием, которое она просит.

Об этом заявил в понедельник, 13 июня, во время визита в Таиланд министр обороны США Ллойд Остин, сообщает АВС News.

"Соединенные Штаты вместе с союзниками и партнерами из разных стран готовы в полной мере способствовать реализации запроса украинской стороны по оснащению ее армии оборонным вооружением для защиты собственной земли от российской агрессии", – заявил глава Пентагона.

Остин заверил, что США и другие страны продолжат прилагать усилия, чтобы в кратчайшие сроки доставить в Украину как можно больше поддержки и помочь ВСУ добиться успеха. Глава Пентагона сообщил, что на этой неделе Соединенные Штаты в третий раз созовут Контактную группу по вопросам обороны Украины (так называемый Рамштайн-3), которая, по его словам, лишь увеличивает количество своих членов.

"Мы заслушаем непосредственно украинских лидеров во главе с Алексеем Резниковым и поработаем над тем, чтобы активизировать наши совместные усилия по выполнению приоритетных требований Украины относительно обороны ее собственной территории", - добавил глава Пентагона.

Напомним, советник главы ОП Михаил Подоляк назвал объем вооружений, который нужен от Запада, чтобы закончить войну. Кроме того, Алексей Арестович также сообщил, сколько Украине нужно оружия для изменения ситуации на фронте.

Ранее мы писали, что министр обороны Украины Алексей Резников упрекнул Европу в усталости от войны и проблемах с поставками оружия в Украину.