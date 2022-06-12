В СНБО заявили, что распространяемое в соцсетях распоряжение начальника Генштаба ВСУ о мобилизации украинских женщин в возрасте от 18 до 60 лет - это фейк.

Об этом заявляет Центр противодействия дезинформации СНБО.

Телеграм-каналы распространяют даже фото "документа", якобы подписанного Начальником Генштаба ВСУ Сергеем Шапталой.

"Как недавно заявил начальник Черниговского ОТЦК и СП Гончарук сейчас нет необходимости обязательного призыва на военную службу женщин", - говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации.

Ранее СМИ сообщали, что в Харькове вручают повестки в армию всем мужчинам призывного возраста.

А в СНБО заявили, что вручение повестки - это еще не мобилизация.

Война в Украине продолжается уже 109-й день. "Страна" следит за происходящим 12 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 108-го дня войны. В этот день украинские войска продолжили оказывать сопротивление в Северодонецке. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай заявил, что противник контролирует большую часть города. А Генштаб сообщал, что ВСУ противостоят штурму не только в промзоне Северодонецка, но и в районе Метелкино - восточной окраины города. Представители украинской власти проинформировали о существенных потерях в рядах ВСУ в ходе войны. На этом фоне бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что РФ "потерпела стратегическое поражение".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.