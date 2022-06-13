Парочка, которая занималась сексом в пляжном клубе Одессы, может получить по 4 года тюрьмы, а не просто повестку в военкомат, как было решено ранее.

Им объявили о подозрении по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса (Хулиганство, совершенное группой лиц), сообщили в полиции города.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет или лишения свободы сроком до четырех лет. К тому же выяснилась информация об этой паре. Оказывается, мужчина - иностранец, а девушка - жительница другой области.

Ранее со ссылкой на Одесскую ОВА сообщалось, что им якобы вручили повестки и отправят на фронт. Однако, учитывая, что мужчина иностранец, никто ему никакой повестки, судя по всему, не вручал и вручать не будет.

Ранее со ссылкой на Одесскую ОВА сообщалось, что им вручили повестки и отправят на фронт.

Также "Страна" рассказывала, что в Украине после начала войны на треть выросло количество преступлений с применением огнестрелов. Одна из причин - массовая раздача населению оружия в первые дни после начала войны.