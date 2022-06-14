У ВСУ возникли трудности с сервисным обслуживанием противотанковых "Джавелинов", пишет The Washington Post.

Порой дорогостоящие установки не срабатывали, а починить их не могли. Причин проблем сразу несколько:

Пентагон не разработал доступный перевод инструкции для ВСУ, а самостоятельный перевод не всегда приводил к успеху

С поставками не вошли в комплект учебные модули и запасные батареи. То есть, в случае разряда батареи комплекс становился непригодным к использованию

Отсутствие профессиональных инструкторов. Украинских военных инструктируют американские ветераны-добровольцы, но профессиональные качества у них разные.

К тому же, по словам источников издания, в украинских частях нет тренажеров для обучения работы с "Джавелинами", а тренироваться с боевыми установками не могут из-за малого запаса батарей.

Война в Украине продолжается уже 111-й день. "Страна" следит за происходящим 14 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 110-го дня войны. Губернатор Луганщины Гайдай заявил, что уже 70% Северодонецка контролируется врагом. Россияне продолжали контрнаступательные действия на севере Харьковской области. По Прилукам в Черниговской области впервые был нанесен ракетный удар. Глава европейской дипломатии Боррель, призывавший ранее к победе над РФ военным путем, согласился с Макроном, что "нельзя унижать Россию".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.