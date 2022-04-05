Власти США при оказании военной помощи Киеву отдают приоритет поставкам беспилотников, противотанковых ракетных комплексов Javelin и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger.

Об этом рассказал в понедельник, 4 апреля, на брифинге пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби.

Он напомнил, что американская сторона все еще осуществляет поставки в рамках пакета военной помощи объемом 800 млн долларов, о котором было объявлено в середине марта.

"Поставки в рамках этого пакета прибывали даже в течение минувших выходных. В ближайшие 24 часа будет еще. В этих поставках мы отдаем приоритет средствам, которые, как нам известно, больше всего нужны украинцам: Javelin, Stinger, беспилотники. Все это в приоритете", - сказал он.

При этом Кирби добавил, что власти США не обсуждают возможность отправки военных в Украину для сбора данных о предполагаемых военных преступлениях.

"В данный момент нет планов отправки военных США в Украину. Нет обсуждений по поводу задействования военных США в контексте сбора данных о военных преступлениях в Украине", - сказал он, напомнив также, что президент США Джо Байден ранее неоднократно заявлял, что американские военные не будут участвовать в боевых действиях в Украине.

"Изменений в этом вопросе нет", - подытожил Кирби.

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