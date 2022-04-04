Госдеп пригрозил последствиями странам за попытки помочь России в ее войне против Украины
США готовы возложить ответственность на те страны, которые попытаются помочь России в войне против Украины. Против них могут ввести санкции, детали которых пока раскрывать не станут.
Об этом заявил на брифинге 4 апреля официальный представитель Государственного департамента Нед Прайс.
"Не вдаваясь в детали относительно какой-либо конкретной страны, мы четко дали понять, что те государства, которые попытаются помочь РФ обойти введенные США и их союзниками по всему миру санкции либо попытаются поддержать военные усилия Кремля в Украине, оказывая России финансовую, материальную или военную помощь, столкнутся с последствиями", - сказал Прайс.
При этом представитель американского дипломатического ведомства отказался конкретизировать, какой "ответ" со стороны США ждет эти страны.
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