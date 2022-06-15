Новая сводка разведки Британии посвящена ситуации в Северодонецке. Там сообщают, что после более чем месяца ожесточенных боев российские войска получили контроль над большей частью Северодонецка.

Сводка опубликована в Twitter Минобороны Британии.

Российская тактика ведения боевых действий в городах, основанная на интенсивном использовании артиллерии, нанесла значительный побочный ущерб всему городу, сообщает разведка.

По ее данным, подразделения ВСУ вместе с несколькими сотнями мирных жителей укрываются в подземных бункерах на химзаводе "Азот" в промзоне города. Российские силы, вероятно, будут закрепляться в "Азоте" и вокруг него, в то время как украинские военные будут укрываться под землей. Это, вероятно, временно помешает России перебросить свои подразделения для операций на других участках.

Крайне маловероятно, что Россия ожидала такого упорного сопротивления или медленного конфликта на истощение во время первоначального планирования вторжения, считает британская разведка.

Фото: Twitter/Ministry of Defence

Война в Украине продолжается уже 112-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 111-го дня войны. В Северодонецке продолжались обстрелы "Азота", где остаются 540-560 человек. Целью ударов РФ стали западные регионы - над Хмельницкой и Львовской областями сбили ракеты. В Украине накануне встречи министров обороны государств НАТО "Рамштайн-3" резко участились призывы к Западу дать больше оружия.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.