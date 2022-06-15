Утром в среду, 15 июня, Генштаб ВСУ опубликовал актуальную сводку с фронта. Сообщается, что враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в Сумской области и вел там воздушную разведку.

Сводка опубликована на Facebook-странице Генштаба.

На Харьковском направлении подразделения противника при поддержке вертолетов армейской авиации пытались не допустить дальнейшего продвижения наших войск к границе, сообщает Генштаб. Враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Перемога, Русская Лозовая, Старая Гнилица, Байрак, Верхний Салтов и Замуловка и нанес авиаудар неподалеку от Мосьпанова. Идут бои в районе населенного пункта Рубежное.

По данным Генштаба, на Славянском направлении основные усилия противник сосредоточивает на продолжении наступления на Славянск. Там враг вел артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Шевеловка, Вернополье, Грушуваха, Новая Павловка, а также нанес авиаудар вблизи Гусаровки. Штурмовые действия в районах населённых пунктов Богородичное и Долина наши воины успешно отбили. Враг ведет наступление в направлении Краснополья, боевые действия продолжаются.

Украинские воины успешно отражают попытки штурмовых действий противника в Северодонецке и Тошковце, боевые действия продолжаются, сообщает Генштаб.

Ведутся бои в районе Врубовки Луганской области. Через Врубовку группировка украинских сил в Горском и Золотом сообщается с Николаевкой, из которой есть выход на трассу Бахмут-Лисичанск. Если Врубовку захватят, это может означать частичное окружение укрепрайона Горское-Золотое.

Золотое также штурмовалось, но противник, понеся потери, отошел. Аналогичная история с Николаевкой - была попытка захвата, но пришлось отойти, теперь идет перегруппировка для возобновления вражеского наступления туда.

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