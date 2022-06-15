Представители западной разведки и военные считают, что война России в Украине сейчас находится на критической стадии, которая может определить долгосрочный исход конфликта.

Об этом пишет CNN.

Сейчас на Западе рассматривают три сценария развития событий:

Россия будет постепенно добиваться успеха в захвате новых территорий в Луганской и Донецкой областях;

Ситуация на фронте может зайти в тупик, война затянется на месяцы или годы с большими потерями для обеих сторон и последствиями для мировой экономики;

Россия может пересмотреть свои военные цели и объявить о победе. Однако на данный момент, по мнению экспертов, этот сценарий кажется наименее вероятным.

Если РФ удастся закрепиться на захваченных территориях, в США опасаются, что президент России начнет использовать эту территорию в качестве плацдарма, чтобы дальше продвигаться вглубь Украины.

В целом западные чиновники считают, что Россия находится в более выгодном положении на востоке за счет превосходства военных сил. Тем не менее, "российский прогресс не является предрешенным", считает один из высокопоставленных чиновников администрации Джо Бадена.

Также эксперты считают, что сейчас идет война на истощение, при этом основную роль играет артиллерия. Обе стороны понесли огромные потери и теперь сталкиваются с потенциальной нехваткой живой силы.

Война в Украине продолжается уже 112-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 111-го дня войны. В Северодонецке продолжались обстрелы "Азота", где остаются 540-560 человек. Целью ударов РФ стали западные регионы - над Хмельницкой и Львовской областями сбили ракеты. В Украине накануне встречи министров обороны государств НАТО "Рамштайн-3" резко участились призывы к Западу дать больше оружия.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.