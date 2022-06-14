На войне погиб 24-летний Роман Ратушный, который в прошлом году проходил как подозреваемый по делу о погроме на Банковой в марте 2021 года.

Информацию об этом опубликовала его организация "Защитим Протасов Яр".

Ратушный воевал в составе 93 бригады "Холодный яр". Принимал участие в боях в Сумской области и под Изюмом.

По данным организации, погиб Роман в бою под Изюмом.

Напомним, в прошлом году на Банковой произошли акции в поддержку Сергея Стерненко. Протесты переросли в погромы. Одним из координаторов был Роман Ратушный.

Через четыре дня после погрома на Банковой Роману Ратушному сообщили о подозрении в хулиганстве с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений.

Позже суд отправил Романа Ратушного под домашний арест, а после ему с третьей попытки подобрали исправный электронный браслет.

Через месяц ему отменили меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 111-й день. "Страна" следит за происходящим 14 июня в обновляемом материале.

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