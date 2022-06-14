В бою под Изюмом погиб подозреваемый в организации погрома на Банковой Роман Ратушный
На войне погиб 24-летний Роман Ратушный, который в прошлом году проходил как подозреваемый по делу о погроме на Банковой в марте 2021 года.
Информацию об этом опубликовала его организация "Защитим Протасов Яр".
Ратушный воевал в составе 93 бригады "Холодный яр". Принимал участие в боях в Сумской области и под Изюмом.
По данным организации, погиб Роман в бою под Изюмом.
Напомним, в прошлом году на Банковой произошли акции в поддержку Сергея Стерненко. Протесты переросли в погромы. Одним из координаторов был Роман Ратушный.
Через четыре дня после погрома на Банковой Роману Ратушному сообщили о подозрении в хулиганстве с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений.
Позже суд отправил Романа Ратушного под домашний арест, а после ему с третьей попытки подобрали исправный электронный браслет.
Через месяц ему отменили меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
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