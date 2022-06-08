Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал "Стране" инициативу депутата монобольшинства Сергея Кузьминых переименовать улицу в честь президента Владимира Зеленского.

"Видимо, жара даёт о себе знать. Хорошо, что не предложил сделать улицу Кузьминых. Хотя, видимо, все ещё впереди", - отметил Арахамия.

Ранее нардеп Сергей Кузьминых предложил назвать в поселке Романов и селе Мирополь Житомирской области улицы в честь президента Владимира Зеленского. С соответствующими призывами он обратился к местным властям.

Напомним, что Кузьминых незадолго до начала войны стал фигурантом уголовного дела о взятке. После чего и стал фонтанировать "патриотическими" (в его понимании) идеями. Например, он предлагал люстрировать депутатов, которые голосовали за Харьковские соглашения в 2010 году, а также сажать торговцев, которые завышают цены в военное время.

Тем временем война в Украине продолжается уже 105-й день. "Страна" следит за происходящим 8 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 104-го дня войны. Бои продолжались в Северодонецке и на Славянском направлении. Министр обороны РФ Шойгу заявил о захвате россиянами Святогорска, однако Генштаб ВСУ ничего о городе не сообщал. Активные бои шли в Запорожской области. Владимир Зеленский заявил, что победа в войне с РФ "должна быть достигнута на поле боя". Однако он также признал, что Украина уступает РФ в плане техники, поэтому украинские войска "не способны наступать".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.