В Украине могут ввести ответственность для торговцев, которые завышают цены, вплоть до лишения свободы.

Соответствующий законопроект №7425 уже зарегистрирован на сайте Верховной Рады.

Документ предлагает ввести уголовную ответственность за нарушения с сфере формирования цен и тарифов на социально значимые товары и товары военного назначения.

Инициатор законопроекта - "слуга" Сергей Кузьминых, который ранее предлагал люстрировать депутатов 6 и 7 созывов.

За спекуляцию предлагается наказывать вплоть до 3-5 лет лишения свободы.

Отметим, список социально значимых товаров утвержден правительством. К ним относятся: мука пшеничная, макаронные изделия, батон, хлеб, крупа гречневая и овсяная, свинина, говядина, птица (тушка куриная), молоко, масло сливочное, сметана, яйца, масло подсолнечное, овощи из борщевого набора.

Товары военного назначения - это товары, которые закупаются за счет госбюджета для нужд ВСУ и других формирований.

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