Колбаса "Смерть москалям" и лимонад "Чернобаевка". В Украине производители обновили названия продукции
В Украине начали выпускать "Антироссийский" сыр, колбасу "Смерть москалям", а "Белорусский" хлеб, производившийся в Киеве, стал "Атаманским".
Об этом говорится в сюжете телеканала "Интер".
Как сообщается, винницкие производители переименовали "московскую колбасу" в киевскую, а российский сыр, производимый в Сумской области стал "антиросийским".
В Черкассах на полках магазинов появился еще и лимонад "Чернобаевка", а владелец местной пекарни теперь называет хлеб только паляница.
Ровенский пивзавод дал "Жигулевскому" название "Венское", с помощью голосования среди поклонников пива.
Ранее "Страна" разбиралась, почему в Украине начинается продуктовый ажиотаж.
Война в Украине продолжается уже 92-й день. "Страна" следит за происходящим 26 мая в обновляемом материале.
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