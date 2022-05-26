В Украине начали выпускать "Антироссийский" сыр, колбасу "Смерть москалям", а "Белорусский" хлеб, производившийся в Киеве, стал "Атаманским".

Об этом говорится в сюжете телеканала "Интер".

Как сообщается, винницкие производители переименовали "московскую колбасу" в киевскую, а российский сыр, производимый в Сумской области стал "антиросийским".

В Черкассах на полках магазинов появился еще и лимонад "Чернобаевка", а владелец местной пекарни теперь называет хлеб только паляница.

Ровенский пивзавод дал "Жигулевскому" название "Венское", с помощью голосования среди поклонников пива.

Ранее "Страна" разбиралась, почему в Украине начинается продуктовый ажиотаж.

Война в Украине продолжается уже 92-й день. "Страна" следит за происходящим 26 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 91-го дня войны. В Харьковской области противник пытался выбить украинские войска из недавно освобожденных городов на севере. В Лимане Донецкой области шли бои. Нарастали обстрелы Северодонецка. Пограничники Черниговской области сообщили, что россияне снова накапливают войска и технику у границы. Мощный ракетный удар был нанесен по Запорожью.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.