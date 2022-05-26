В Украине возникли проблемы с обеспечением военнослужащих формой. Причиной этого стал отъезд специалистов из страны.

Об этом заявила Анна Маляр в ходе брифинга.

"К сожалению, в связи с войной, мы сталкиваемся с определенными проблемами. Многие люди покинули Украину из-за войны, и производители указывают на нехватку квалифицированного персонала. В частности, в нашей ситуации – швей", - сказала она.

Напомним, в Минобороны заявили о максимальной интенсивности боев на фронте и предупредили, что потерь не избежать.

Война в Украине продолжается уже 92-й день. "Страна" следит за происходящим 26 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 91-го дня войны. В Харьковской области противник пытался выбить украинские войска из недавно освобожденных городов на севере. В Лимане Донецкой области шли бои. Нарастали обстрелы Северодонецка. Пограничники Черниговской области сообщили, что россияне снова накапливают войска и технику у границы. Мощный ракетный удар был нанесен по Запорожью.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.