Президенту Украины Владимиру Зеленскому в какой-то момент придется вести переговоры с Россией для того, чтобы положить конец войне.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Румынию, передает Reuters.

"Наступит день, когда мы поможем Украине выстоять, когда будет установлен режим прекращения огня, мы должны будем начать вести переговоры. Президент Украины и члены правительства должны будут вести переговоры с Россией", - сказал он.

Также Макрон пообещал сделать "все, чтобы остановить военные силы России, помочь украинцам и их армии и продолжить переговоры".

Напомним, ранее у Путина сообщили, что переговорный процесс между Украиной и Россией "заглох" два месяца назад.

В свою очередь, вчера Зеленский заявил, что Украина готова вести переговоры только в том случае, если РФ готова положить конец войне. Также он сказал, что сейчас в войне время играет на Россию.

Вместе с тем, сообщалось, что в Госдепе не видят возможности урегулировать конфликт в Украине переговорным путем.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 112-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 111-го дня войны. В Северодонецке продолжались обстрелы "Азота", где остаются 540-560 человек. Целью ударов РФ стали западные регионы - над Хмельницкой и Львовской областями сбили ракеты. В Украине накануне встречи министров обороны государств НАТО "Рамштайн-3" резко участились призывы к Западу дать больше оружия.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.