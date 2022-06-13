В посольстве Франции в Украине опровергли информацию о том, что президент страны Эмануэль Макрон 15 июня приедет в Украину.

Опровержение опубликовано в Фейсбуке диппредставительства.

"Первый советник посольства Франции в Украине господин Бруно Коссанель категорически отрицает приписанный ему комментарий о возможном визите президента Маркона в Украину. Господин советник также не имеет полномочий давать комментарии по этому поводу. В настоящее время он находится в отпуске во Франции и не располагает конкретной информацией о вышеназванном визите, о чем он четко заявил журналисту "Общественного" в ответ на его вопросы", - сказано в опровержении.

Посольство также потребовало отозвать статью "Общественного", в которой названа дата визита.

Ранее "Страна" писали, что вслед за пресс-службой немецкого канцлера в Елисейском дворце заявили, что у президента Франции Эммануэля Макрона пока нет "твердых" планов посетить Украину, который анонсировала итальянская пресса.

Однако "Общественное" со ссылкой на Коссанеля сообщило, что Эммануэль Макрон посетит Киев 15 июня.