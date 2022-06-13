Президент Франции Эммануэль Макрон поручил министру вооруженных сил страны Себастьену Лекорню пересмотреть программу модернизации вооружений до 2025 года. Это необходимо из-за вооруженной агрессии со стороны России.

Об этом Макрон сказал, выступая на открытии салона военной техники сухопутных войск Eurosatory 2022 в Париже.

"Я поручил руководителям министерства вооруженных сил и главного штаба в течение ближайших недель пересмотреть закон об оснащении армии с учетом современного геополитического контекста", - сказал глава Французской республики.

Отметим, что Франция - не единственная страна, которая увеличила расходы на армию из-за вторжения России в Украину. Через три дня после вторжения России в Украину 24 февраля Шольц заявил, что Германия выделит 100 миллиардов евро в специальный фонд для своих вооруженных сил и поднимет расходы на оборону выше 2% ВВП.

Война в Украине продолжается уже 110-й день. "Страна" следит за происходящим 13 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 109-го дня войны. В Северодонецке разрушили еще один мост через Северский Донец. Губернатор Луганщины Гайдай считает, что россияне усилят попытки захватить город в ближайшие дни. Арестович заявил, что если Путин победит и Украина окажется в его сфере влияния, то объединенная украинско-российская армия (и плюс белорусская) сможет захватить всю Европу.

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