Макрон поручил до 2025 года существенно повысить оборонные расходы Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон поручил министру вооруженных сил страны Себастьену Лекорню пересмотреть программу модернизации вооружений до 2025 года. Это необходимо из-за вооруженной агрессии со стороны России.
Об этом Макрон сказал, выступая на открытии салона военной техники сухопутных войск Eurosatory 2022 в Париже.
"Я поручил руководителям министерства вооруженных сил и главного штаба в течение ближайших недель пересмотреть закон об оснащении армии с учетом современного геополитического контекста", - сказал глава Французской республики.
Отметим, что Франция - не единственная страна, которая увеличила расходы на армию из-за вторжения России в Украину. Через три дня после вторжения России в Украину 24 февраля Шольц заявил, что Германия выделит 100 миллиардов евро в специальный фонд для своих вооруженных сил и поднимет расходы на оборону выше 2% ВВП.
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