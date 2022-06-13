Вслед за пресс-службой немецкого канцлера, в Елисейском дворце заявили, что у президента Франции Эммануэля Макрона пока нет "твердых" планов посетить Украину.

Об этом пишет CNN.



"Президент сказал, что посетит Украину в подходящий момент. Изучается несколько вариантов, на данном этапе ничего не определено", - заявили в Елисейской дворце.

Напомним, сегодня итальянская газета La Stampa сообщила, что премьер-министр Италии Марио Драги, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон планируют совершить совместный визит в Киев 16 июня.

Также и ранее появлялась информация, что на этой неделе в Киев приедет Макрон, но затем в Париже ее опровергли.

В последний раз Макрон был в Украине 8 февраля, с начала войны французский президент не приезжал в нашу страну. При этом еще в апреле он заявил, что пока не планирует ехать в Киев, поскольку не хочет "идти на поводу у моды".

Тем временем, война в Украине продолжается уже 110-й день. "Страна" следит за происходящим 13 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях вокруг Украины.