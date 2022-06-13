Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Киев 15 июня.

Об этом сообщил первый советник посла Франции в Украине Брюно Кассанель, пишет "Общественное".

По словам дипломата, президент Франции посетит Киев после визита в Молдову.

Ранее мы писали, что вслед за пресс-службой немецкого канцлера, в Елисейском дворце заявили, что у президента Франции Эммануэля Макрона пока нет "твердых" планов посетить Украину.

Также "Страна" сообщала, что по данным итальянского издания La Stampa, премьер-министр Италии Марио Драги, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон планируют совершить совместный визит в Киев 16 июня.

Война в Украине продолжается уже 110-й день. "Страна" следит за происходящим 13 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 109-го дня войны. В Северодонецке разрушили еще один мост через Северский Донец. Губернатор Луганщины Гайдай считает, что россияне усилят попытки захватить город в ближайшие дни. Арестович заявил, что если Путин победит и Украина окажется в его сфере влияния, то объединенная украинско-российская армия (и плюс белорусская) сможет захватить всю Европу.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях вокруг Украины.