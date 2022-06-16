Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и председатель совета министров Италии Марио Драги, которые сегодня на поезде прибыли в Украину, везут нашей стране "кандидатство в ЕС".

Об этом написал советник министра внутренних дел Виктор Андрусив в Telegram. При этом, по словам Андрусива, они также везут "просьбу вернуться к переговорам с Путиным".

Напомним, по данным американской газеты Politico, Еврокомиссия порекомендует предоставить Украине статус страны-кандидата в ЕС. Хотя в ЕК это официально пока не подтверждают.

"Если версия Андрусива верна, то это значит, что ведущие европейские страны продолжают продвигать для Киева тему "перспектива вступления Украины в ЕС в обмен на мир с Россией". Эта тема обсуждалась еще в марте, когда велись интенсивные переговоры между Украиной и РФ. И, не исключено, жива до сих пор. Вопрос только, насколько обе воюющие страны согласятся с таким подходом", - делает выводы Телеграм-канал "Политика Страны".

Тем временем война в Украине продолжается уже 113-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 112-го дня войны. В Луганской области россияне активно бомбили Лисичанск и наступали по всем направлениям. В Северодонецке продолжались бои в районе "Азота". Издание The Telegraph сообщило, что двое американцев, воевавших за Украину, были взяты в плен во время боев с российскими войсками. В США объявили о новом пакете военной помощи Украине на миллиард.

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