Канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги все-таки планируют посетить Киев в четверг, 16 июня.

По крайней мере, теперь об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

У лидеров Европы состоится встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Если поездка таки состоится, для всех троих политиков это будет первый визит в Украину с начала войны.

Ранее ни у Шольца, ни у Макрона не подтвердили их визит в Киев на этой неделе.

Ранее Зеленский заявил, что ожидает от Шольца военной поддержки и отказа от попыток "балансировать" между Украиной и РФ.

Война в Украине продолжается уже 112-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 111-го дня войны. В Северодонецке продолжались обстрелы "Азота", где остаются 540-560 человек. Целью ударов РФ стали западные регионы - над Хмельницкой и Львовской областями сбили ракеты. В Украине накануне встречи министров обороны государств НАТО "Рамштайн-3" резко участились призывы к Западу дать больше оружия.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.