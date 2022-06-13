Ведущие страны Евросоюза, Франция и Германия, выступают за переговоры с Россией для прекращения войны в Украине, но при сохранении санкций. А Польша и страны Балтии хотят полного поражения РФ.

Об этом пишет Reuters.

По данным издания, среди стран НАТО существуют, как минимум, несколько позиции относительно того, как действовать дальше по поводу войны в Украине.

В частности, Италия и Венгрия выступают за скорейшее прекращение огня, невзирая на условия.

Польша, страны Балтии требуют добиться однозначного поражения России.

Франция и Германия выступают за переговоры с Путиным при сохранении санкций.

А США стремятся "ослабить Россию, но не добиваться смены режима".

Ранее The Washington Post опубликовал статью, что "эйфория побед Украины над неуклюжими войсками РФ угасает".

При этом президент Владимир Зеленский считает, что победа в войне должна быть достигнута на поле боя.

Война в Украине продолжается уже 110-й день. "Страна" следит за происходящим 13 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 109-го дня войны. В Северодонецке разрушили еще один мост через Северский Донец. Губернатор Луганщины Гайдай считает, что россияне усилят попытки захватить город в ближайшие дни. Арестович заявил, что если Путин победит и Украина окажется в его сфере влияния, то объединенная украинско-российская армия (и плюс белорусская) сможет захватить всю Европу.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях вокруг Украины.