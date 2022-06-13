В Украине расследуется более 12 тысяч дел о гибели мирных жителей, 1200 тел, в том числе, которые были обнаружены в братских могилах, ещё не идентифицированы.

Об этом заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко в интервью "Интерфакс-Украина".



По его словам, более 1500 гражданских погибли только на территории Киевской области.



"В Буче, Ирпене, Гостомеле, Бородянке была масса убитых людей, лежавших прямо на улицах - снайперы расстреливали их из танков, из бронетранспортеров", - заявил Клименко.



По его словам, большое количество тел погибших обнаружили в домах и квартирах. Как правило, люди умирали от минно-взрывных травм, сказал Клименко.



Конкретные цифры, связанные с братскими могилами, называть еще рано, так как страшные находки продолжаются, добавил он.



"В Буче в одной такой могиле было похоронено 116 человек, были захоронения поменьше - по 5-7 человек. Жители собирали тела погибших и хоронили в парках", - сказал Клименко.



Также он добавил, что примерно 75% погибших - это мужчины, около 2% - дети, остальные - женщины - "люди, которые не имели никакого отношения к военным или правоохранительным структурам".

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