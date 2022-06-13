Британская разведка считает, что в ближайшие месяцы форсирование рек станет одним из наиболее важных определяющих факторов в Украине.

Об этом разведка сообщила в свежей сводке, опубликованной в Twitter Минобороны Британии.

90-километровый центральный участок российской линии фронта на Донбассе лежит к западу от реки Северский Донец. Для достижения успеха придется либо проводить амбициозные фланговые действия, либо штурмовое форсирование рек.

Украинским силам часто удавалось подорвать мосты перед отступлением, в то время как Россия изо всех сил пыталась наладить крупномасштабные переправы через реки под обстрелами.

Война в Украине продолжается уже 110-й день. "Страна" следит за происходящим 13 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 109-го дня войны. В Северодонецке разрушили еще один мост через Северский Донец. Губернатор Луганщины Гайдай считает, что россияне усилят попытки захватить город в ближайшие дни. Арестович заявил, что если Путин победит и Украина окажется в его сфере влияния, то объединенная украинско-российская армия (и плюс белорусская) сможет захватить всю Европу.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях вокруг Украины.