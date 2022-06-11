Утренняя сводка британской разведки посвящена российским ракетам. Британцы делают вывод, что высокоточного оружия у россиян не хватает.

Утверждается, что с апреля российские средние бомбардировщики запустили десятки тяжелых ракет воздушного базирования Х-22 по наземным целям.

Однако эти ракеты предназначались для уничтожения авианосцев, и при использовании с неядерной боеголовкой они очень неточны и могут причинить значительный побочный ущерб - в частности, жертвы среди гражданского населения.

"Россия, вероятно, прибегает к таким неэффективным системам вооружения, потому что ей не хватает более точных современных ракет, в то время как украинская система ПВО по-прежнему удерживает ее тактические самолеты от нанесения ударов по большей части страны", - делает вывод минобороны Британии.

Фото: Twitter/Ministry of Defence

Война в Украине продолжается уже 108-й день. "Страна" следит за происходящим 11 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 107-го дня войны. Генштаб сообщил, что противник пытается установить полный контроль над Северодонецком и заблокировать украинские подразделения. Вероятно, речь идет о промзоне предприятия "Азот". Был поток новостей по оружию для Украины - в разных аспектах этого вопроса. В западных СМИ продолжаются публикации о том, что поддержка Украины на Западе обрастает трещинами.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.