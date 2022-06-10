Украина способна вытеснить Россию из Донбасса. Такое мнение высказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес на встрече с Владимиром Зеленским 10 июня.

"Мы сейчас видим, что Украина способна вытеснить Россию из Донбасса. Мы видим, что российский режим на грани коллапса, по крайней мере, в том, что касается военной мощи. То есть они сейчас тоже на грани истощения", – заявил Уоллес.

Ранее "Страна" публиковала видео встречи Зеленского с Уоллесом.

Война в Украине продолжается уже 107-й день. "Страна" следит за происходящим 10 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.