Бои в "Северодонецком кармане" продолжаются, но Россия также активизировала усилия по продвижению южнее Изюма.

Об этом говорится в свежей отчете разведки Великобритании, обнародованном в Twitter-аккаунте британского Минобороны.

Продвижение России на Изюмском направлении застопорилось с апреля, после того как украинские войска умело использовали местность для замедления продвижения России. Подразделения РФ, вероятно, остаются недостаточно укомплектованными, несмотря на попытки восстановить силы, считает разведка.

Также в Минобороны добавили, что Россия, вероятно, стремится набрать обороты в районе Изюма, чтобы оказать дальнейшее давление на Северодонецк и получить возможность продвинуться вглубь Донецкой области.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 106-й день. "Страна" следит за происходящим 9 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 105-го дня войны. Генштаб сообщал, что ВСУ сдерживают штурмовые действия россиян в Северодонецке, а также Тошковке и Устиновке. Губернатор Гайдай заявил, что трасса Лисичанск-Бахмут хоть и не захвачена, но пользоваться ей невозможно, поскольку она полностью простреливается. В Анкаре на уровне МИД России и Турции начался очередной этап переговоров о разблокировке портов для вывоза украинского зерна.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.