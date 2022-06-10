В Херсоне не хватает лекарств, а в Мариуполе существует риск крупной вспышки холеры - разведка Британии
Британская разведка посвятила свою новую сводку теме холеры в Мариуполе и в целом ситуации на оккупированных территориях.
Соответствующий отчет обнародован в Twitter-аккауне Минобороны Британии.
Британская разведка считает, что РФ пытается предоставить основные общественные услуги населению на оккупированных территориях Украины. Проблемы существуют с доступом к питьевой воде и телефонной связью и интернет-услугами.
Вероятно, в Херсоне ощущается острая нехватка лекарств, а в Мариуполе существует риск крупной вспышки холеры, сообщает разведка Британии. Единичные случаи холеры регистрировались в городе с мая, добавили разведчики.
По данным Минобороны Британии, Украина пережила крупную эпидемию холеры в 1995 году, с тех пор были небольшие вспышки, особенно на побережье Азовского моря, включая Мариуполь.
Медицинские службы в Мариуполе, вероятно, уже близки к коллапсу: крупная вспышка холеры еще больше усугубит ситуацию, считает британская разведка.
Отметим, что международные организации и местные "власти" случаев холеры в городе не подтверждают.
Напомним, ранее главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказывал, что может стать причиной вспышки холеры в Мариуполе.
Вместе с тем, в ВОЗ не подтвердили вспышку холеры в оккупированном Мариуполе, но констатировали риск инфекционных болезней.