Британская разведка посвятила свою новую сводку теме холеры в Мариуполе и в целом ситуации на оккупированных территориях.

Соответствующий отчет обнародован в Twitter-аккауне Минобороны Британии.

Британская разведка считает, что РФ пытается предоставить основные общественные услуги населению на оккупированных территориях Украины. Проблемы существуют с доступом к питьевой воде и телефонной связью и интернет-услугами.

Вероятно, в Херсоне ощущается острая нехватка лекарств, а в Мариуполе существует риск крупной вспышки холеры, сообщает разведка Британии. Единичные случаи холеры регистрировались в городе с мая, добавили разведчики.

По данным Минобороны Британии, Украина пережила крупную эпидемию холеры в 1995 году, с тех пор были небольшие вспышки, особенно на побережье Азовского моря, включая Мариуполь.

Медицинские службы в Мариуполе, вероятно, уже близки к коллапсу: крупная вспышка холеры еще больше усугубит ситуацию, считает британская разведка.

Отметим, что международные организации и местные "власти" случаев холеры в городе не подтверждают.

Напомним, ранее главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказывал, что может стать причиной вспышки холеры в Мариуполе.

Вместе с тем, в ВОЗ не подтвердили вспышку холеры в оккупированном Мариуполе, но констатировали риск инфекционных болезней.