Россия постепенно продвигается в Северодонецке, используя свое превосходство в численности и артиллерии.

Об этом сообщает британская разведка.

Также Россия по-прежнему стремится формировать дополнительные боевые подразделения для развертывания в Украине. В последние недели, вероятно, началась подготовка к развертыванию третьего батальона.

Обычно в операциях задействуют не более двух из трех батальонов одновременно. Третьи батальоны в составе бригад часто укомплектованы не полностью – России, скорее всего, придется полагаться на призывников или мобилизованных резервистов для переброски этих подразделений в Украину.

А одновременное развертывание всех трех батальонов, скорее всего, уменьшит долгосрочную способность этих формирований восстанавливаться после боев.

Ранее в ГУР Минобороны заявили, что Россия может продолжать войну с Украиной нынешними темпами еще в течение года.

А советник главы ОПУ Алексей Арестович заявлял, что Российские войска на востоке Украины измотаны наступлением и все чаще берут паузы.

Война в Украине продолжается уже 109-й день. "Страна" следит за происходящим 12 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 108-го дня войны. В этот день украинские войска продолжили оказывать сопротивление в Северодонецке. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай заявил, что противник контролирует большую часть города. А Генштаб сообщал, что ВСУ противостоят штурму не только в промзоне Северодонецка, но и в районе Метелкино - восточной окраины города. Представители украинской власти проинформировали о существенных потерях в рядах ВСУ в ходе войны. На этом фоне бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что РФ "потерпела стратегическое поражение".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.