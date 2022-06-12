В Северодонецке минувшей ночью россияне разрушили уже второй мост.

Об этом сообщил в эфире телемарафона руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Он уже непроездной, и именно сейчас массированно обстреливают последний, третий мост. Я так понимаю, что просто они хотят полностью отрезать Северодонецк от возможности либо вывозить людей, либо подвозить туда подкрепление. И скорее всего, что сегодня-завтра они будут бросать все резервы для того, чтобы захватить город. А возможно, и в других направлениях для того, чтобы перерезать и окончательно контролировать трассу Лисичанск – Бахмут", - сказал Гайдай.

Ранее Гайдай сообщил, что российская армия мощно обстреливает промзону Северодонецка, а внутри города не утихают бои. По его словам, на химзаводе "Азот" вчера пылали остатки смазочных материалов в транспортном цехе. Кроме того, поврежден "Северодонецкий Стеклопластик".

Напомним, война в Украине продолжается уже 109-й день. "Страна" следит за происходящим 12 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 108-го дня войны. В этот день украинские войска продолжили оказывать сопротивление в Северодонецке. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай заявил, что противник контролирует большую часть города. А Генштаб сообщал, что ВСУ противостоят штурму не только в промзоне Северодонецка, но и в районе Метелкино - восточной окраины города. Представители украинской власти проинформировали о существенных потерях в рядах ВСУ в ходе войны. На этом фоне бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что РФ "потерпела стратегическое поражение".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.