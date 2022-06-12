Сегодня, 12 июня, на оккупированных РФ территориях Украины решили широко отметить День России.

Так, например, в Луганске развесили плакаты с российскими военными, а в Мелитополе жителям раздают паспорта России.

Кроме того, в захваченном Херсоне устраивают "культурно-массовые мероприятия".

Позже появилось видео празднования Дня России в оккупированном РФ Херсоне. На ролике видно, как возле сцены, украшенной шарами в цвет триколора, маршируют солдаты с российским флагом в руках. Также в городе состоялся концерт с участием российских исполнителей. Среди приглашенных были группы "СПБ!", "Земляне" и Елена Север. Музыканты группы "СПБ!" рассказали, что считают своим долгом "поддержать жителей Херсона".

Ранее мы писали, что глава Министерства иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс поздравил Россию с 12 июня, пожелав ей проиграть войну с Украиной. А вот глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин прочитал стихотворение "Это Родина моя" на фоне нарезки видео с российской армией.

Напомним, война в Украине продолжается уже 109-й день. "Страна" следит за происходящим 12 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 108-го дня войны. В этот день украинские войска продолжили оказывать сопротивление в Северодонецке. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай заявил, что противник контролирует большую часть города. А Генштаб сообщал, что ВСУ противостоят штурму не только в промзоне Северодонецка, но и в районе Метелкино - восточной окраины города. Представители украинской власти проинформировали о существенных потерях в рядах ВСУ в ходе войны. На этом фоне бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что РФ "потерпела стратегическое поражение".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.