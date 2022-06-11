В боевых действиях на территории Украины сейчас участвую 103 батальонно-тактические группы российской армии.

Об этом в эфире телеканала "Настоящее время" заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Также, по данным разведки, еще около 40 БТГ находятся в резерве и могут использоваться против украинской армии.

Ранее ГУР заявило, что такими темпами, как сейчас, Россия может вести войну еще год.

Издание The Guardian на днях опубликовало статью, что ВСУ несут большие потери, что может стать переломом в войне.

Война в Украине продолжается уже 108-й день. "Страна" следит за происходящим 11 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 107-го дня войны. Генштаб сообщил, что противник пытается установить полный контроль над Северодонецком и заблокировать украинские подразделения. Вероятно, речь идет о промзоне предприятия "Азот". Был поток новостей по оружию для Украины - в разных аспектах этого вопроса. В западных СМИ продолжаются публикации о том, что поддержка Украины на Западе обрастает трещинами.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.