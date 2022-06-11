В ночь на субботу, 11 июня, российские войска в очередной раз обстреляли Днепропетровскую область. Под обстрел снова попал Криворожский район.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Днепропетровщина. 11 июня. Ночь без тревог, но с обстрелами. В Криворожском районе враг попал по двум общинам – Зеленодольской и Широковской. Били по населенным пунктам и артиллерией, и "Ураганами". Два человека ранены. Они находятся в больнице. Повреждены дома, старостат, здание культуры. Село Большая Костромка без света и газа", – написал Резниченко.

Ранее мы писали, что в ночь с 8 на 9 июня российские войска обстреляли из артиллерии Криворожский район Днепропетровской области. Огонь велся по Великой Костромке в Зеленодольской громаде. В результате обстрела в Великой Костромке есть разрушения домов.

Война в Украине продолжается уже 108-й день. "Страна" следит за происходящим 11 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 107-го дня войны. Генштаб сообщил, что противник пытается установить полный контроль над Северодонецком и заблокировать украинские подразделения. Вероятно, речь идет о промзоне предприятия "Азот". Был поток новостей по оружию для Украины - в разных аспектах этого вопроса. В западных СМИ продолжаются публикации о том, что поддержка Украины на Западе обрастает трещинами.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.