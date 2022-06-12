Глава Министерства иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс поздравил Россию с 12 июня, пожелав ей проиграть войну с Украиной.

Об этом он написал в своем Твиттере.

"Сегодня Россия отмечает День России, желаю поражения в агрессивной войне против Украины, отказа от имперских амбиций и построения современного, демократического и правового государства", - поелал России Ринкевичс.

Отметим, что в этот день в 1990 году съезд народных депутатов РСФСР под руководством Бориса Ельцина принял Декларацию о государственном суверенитете. Считается, что это (а также в целом противостояние союзного центра во главе с Михаилом Горбачёвым и руководства РСФСР во главе с Ельциным) сыграло одну из решающих ролей в распаде Советского Союза.

Вслед за Россией декларации о суверенитете начали принимать и другие союзные республики, в том числе и УССР.

В современной России не особо вспоминают, с чем связан праздник 12 июня. Это скорее дань традиции и повод для патриотических выступлений.

Сегодня, например, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин прочитал стихотворение "Это Родина моя" (известное многим по фильму "Брат-2") на фоне нарезки видео с российской армией. На фразе "всех люблю на свете я" показан запуск ракеты "Сармат".

Ранее "Страна" сообщала, что в оккупированном Херсоне "власти" анонсировали неделю мероприятий ко Дню России.

В оккупированном Мелитополе тоже собирались отмечать День России и принимают заявки на российские паспорта.