В оккупированном войсками РФ Херсоне завтра, 12 июня, собираются с помпой отметить "День России".

Открытие празднований пройдет в Потемкинском сквере. Там выступит ансамбль песни и пляски Южного военного округа РФ, далее - концерт для детей "С чего начинается родина" и отдельно для ветеранов - "Душою молоды всегда".

После этого эпицентр мероприятий переместится на площадь перед киноконцертным залом "Юбилейный", где пройдет шоу-программа "Русское радио - Херсону". Из анонсированных звезд - "Земляне", "ЮрКисс" и т. д.

Вечером на той же площади пройдет еще один концерт - "Виват Херсон, виват Россия", где анонсируют Аниту Цой, Дениса Майданова и Дмитрия Певцова.

Вся программа состоится под названием "Херсон - город с русской историей".

Ранее мы подробно рассказывали, зачем Россия ускоряет подготовку к аннексии украинских территорий.

Также "Страна" сообщала, что куратор внутренней политики Кремля съездил в Херсон и заявил о скором присоединении юга Украины к РФ.

Война в Украине продолжается уже 108-й день. "Страна" следит за происходящим 11 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 107-го дня войны. Генштаб сообщил, что противник пытается установить полный контроль над Северодонецком и заблокировать украинские подразделения. Вероятно, речь идет о промзоне предприятия "Азот". Был поток новостей по оружию для Украины - в разных аспектах этого вопроса. В западных СМИ продолжаются публикации о том, что поддержка Украины на Западе обрастает трещинами.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.