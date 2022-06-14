Зеленский ожидает от Шольца военной поддержки и отказа от попыток "балансировать" между Украиной и РФ
Приезд канцлера Германии Олафа Шольца в Киев, который ранее анонсировали в СМИ, но не подтвердили в немецком правительстве, не должен "ограничиться совместным фото".
Об этом заявил в интервью ZDF президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский сказал, что ожидает от Шольца целого ряда действий в пользу Украины. В частности, оказания военной поддержки Украине со стороны Германии.
Также президент ожидает личной поддержки Шольца и выражения уверенности, что Украина получит статус кандидата в июне и затем сможет вступить в ЕС.
Кроме того, Зеленский надеется на выбор Шольца и правительства Германии между Украиной и Россией и на отказ от попыток "балансировать".
Напомним, ранее мы писали о сложностях в украинско-немецких отношениях.
Вместе с тем, сегодня сообщалось, что Шольц снова пообещал передать Украине ПВО и радар для обнаружения артиллерии.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 111-й день. "Страна" следит за происходящим 14 июня в обновляемом материале.
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