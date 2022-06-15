Германия поставит Украине три реактивные системы залпового огня MARS II.

Об этом сообщила министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт, передает ZDF.

Заявление было сделано после переговоров с представителями почти 50 стран по координации военной поддержки Украины.

Mars II может поражать цели на расстоянии более 80 километров.

Напомним, ранее американцы поставили Украине четыре РСЗО.

При этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что Украина нуждается в поставках 300 систем залпового огня.

"Страна" публиковала сравнение запросов Украины и предоставленного Западом оружия: более половины танков, менее шестой части РСЗО.

Война в Украине продолжается уже 112-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 111-го дня войны. В Северодонецке продолжались обстрелы "Азота", где остаются 540-560 человек. Целью ударов РФ стали западные регионы - над Хмельницкой и Львовской областями сбили ракеты. В Украине накануне встречи министров обороны государств НАТО "Рамштайн-3" резко участились призывы к Западу дать больше оружия.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.