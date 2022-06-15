На фоне участившихся призывов Киева к Западу дать больше оружия, британская газета опубликовала инфографику, в которой сравнивает, сколько Украина просила оружия и сколько уже получила или еще ожидает.

Об этом говорится в статье Financial Times.

Согласно инфографике, наиболее оптимистичная ситуация с танками, запрос удовлетворен более чем на половину (Киев просил 500, поставили (обещают поставить) больше 270). Также объем поставленных гаубиц составляет почти четверть потребности (из запрошенных 1000 Киев получил (ожидает) более 250).

Наиболее сложна ситуация с РСЗО - Украина просила 300, запад пообещал более 50 (что в шесть раз меньше).

Напомним, вчера Михаил Подоляк назвал объем вооружений, который нужен от Запада, чтобы закончить войну. Для паритета в тяжелом оружии Украине необходимо: 1000 гаубиц 155-мм, 300 РСЗО, 500 танков, 2000 единиц бронетехники, 1000 дронов, по его словам.

Ранее мы писали, что США вряд ли сможет передать Украине все оружие, которое она просит.

Также сообщалось, что в Минобороны заявили о получении Украиной от Запада лишь 10% оружия по своим заявкам.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 112-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.