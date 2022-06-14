300 установок РСЗО, которые советник главы Офиса президента Михаил Подоляк запросил у США для установления паритета в войне - это половина всех запасов США, пишет The Guardian, обращая внимание на то, что запрос Киева по оружию западным странам будет удовлетворить тяжело по объективным причинам.

По данным Международного института стратегических исследований, которые приводит издание, армия США имеет 363 грузовых реактивных артиллерийских орудия Himars и 225 гусеничных пусковых установок M270, а морская пехота США имеет еще 47. Великобритания имеет 35 своих версий M270.

Запорошенные 1000 гаубиц примерно соответствуют всему арсеналу США.

Армия США имеет 518 буксируемых гаубиц M777 уже поставленного типа, а морская пехота США - еще 481 единицу.

Единственная просьба, которую можно было бы оценивать как реалистичную - 500 танков. У США на вооружении 2645 танков Abrams и еще около 3450 на хранении.

Ранее "Страна" писала о том, что советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что количество необходимого вооружения, которое назвал Михаил Подоляк, - это та потребность, которая нужна Украине для "решительной победы".

Ранее мы рассказывали, что министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США готовы содействовать обеспечению Украины оружием, которое она просит.