Сегодня вечером министры обороны стран НАТО объявят о выделении Украине новой военной помощи, включая тяжелое вооружение и дальнобойную артиллерию.

Об этом заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг на брифинге перед заседанием.

Он также добавил, что Альянс готовит план по переводу украинской армии с постсоветского вооружения на оружие НАТО.

Напомним, страны НАТО передали Украине сто пятьдесят 155-миллиметровых гаубиц.

Кроме того, сообщалось, что экс-командующий силами Альянса в Европе считает, что войну в Украине не получится остановить без вмешательства НАТО.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 112-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 111-го дня войны. В Северодонецке продолжались обстрелы "Азота", где остаются 540-560 человек. Целью ударов РФ стали западные регионы - над Хмельницкой и Львовской областями сбили ракеты. В Украине накануне встречи министров обороны государств НАТО "Рамштайн-3" резко участились призывы к Западу дать больше оружия.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.