В среду, 15 июня, контактная группа по Украине обсудит в штаб-квартире блока НАТО в Брюсселе вопросы новых поставок тяжелого вооружения для ВСУ.

Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам неформальной встречи в Гааге с представителями семи стран-членов Североатлантического альянса, пишет АР.

По словам Столтенберга, Украине надо дать больше тяжелого вооружения.

"Да, у Украины должно быть больше тяжелого вооружения. НАТО и партнеры уже поставляют такое вооружение. 15 июня в Брюсселе в штаб-квартире НАТО состоится встреча контактной группы в поддержку Украины, начавшей работу пару месяцев назад на базе в Рамштайне. Она координирует поставки Украине оружия и военного оборудования, включая тяжелое вооружение", - сказал он.

Напомним, страны НАТО передали Украине сто пятьдесят 155-миллиметровых гаубиц. В то время как для изменения ситуации на фронте Украине необходимо 200 гаубиц, 60 РСЗО, 100 танков, 400 единиц бронетехники, 200 дронов. Такое объяснение 13 июня давал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Это чтобы мы выбросили российскую армию с украинской территории. Все, что меньше, проблематизирует этот вопрос. Совсем мало еще больше проблематизирует", - объяснил он.

Ранее "Страна" подробно анализировала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.

Тем временем война в Украине продолжается уже 111-й день. "Страна" следит за происходящим 14 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 110-го дня войны. Губернатор Луганщины Гайдай заявил, что уже 70% Северодонецка контролируется врагом. Россияне продолжали контрнаступательные действия на севере Харьковской области. По Прилукам в Черниговской области впервые был нанесен ракетный удар. Глава европейской дипломатии Боррель, призывавший ранее к победе над РФ военным путем, согласился с Макроном, что "нельзя унижать Россию".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.