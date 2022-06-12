Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пояснил цель Альянса относительно Украины.

По его словам, война должна закончиться переговорами, где Украина будет иметь сильную позицию.

"Мир в Украине возможен. Вопрос, какова будет его цена. Сколько территории, свободы и демократии мы готовы заплатить за этот мир. НАТО намерена помогать Украине, чтобы дать ей наиболее сильную позицию за столом переговоров с Россией, которыми должны закончиться боевые действия", - заявил Йенс Столтенберг.

Ранее мы писали, что Йенс Столтенберг призвал страны НАТО к готовности помогать Украине "еще длительное время".

Также "Страна" сообщала, что по словам генсека Столтенберга, страны НАТО подготовили десятки тысяч украинских военных.

Война в Украине продолжается уже 109-й день. "Страна" следит за происходящим 12 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 108-го дня войны. В этот день украинские войска продолжили оказывать сопротивление в Северодонецке. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай заявил, что противник контролирует большую часть города. А Генштаб сообщал, что ВСУ противостоят штурму не только в промзоне Северодонецка, но и в районе Метелкино - восточной окраины города. Представители украинской власти проинформировали о существенных потерях в рядах ВСУ в ходе войны. На этом фоне бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что РФ "потерпела стратегическое поражение".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.