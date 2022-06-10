Причиной отмены визита гнсека НАТО Йенса Столтенберга в Берлин 9 июня стало его заражение опоясывающим лишаем. Также Столтенберг не поехал в Бухарест.

Об этом со ссылкой на представителя НАТО пишет Reuters.

Генсек Альянса проведет запланированные переговоры дистанционно, а не очно.

"У него диагностирован опоясывающий лишай, который может возникнуть после Covid-19, и он работает из дома", - сказал представитель НАТО.

Отметим, что в середине мая Столтенберг сдал положительный тест на коронавирус.

Опоясывающий лишай - заболевание, имеющее острый инфекционный характер и заразное для окружающих.

Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Зеленский будет приглашен на встречу глав государств и правительств НАТО, которая состоится в Мадриде 28-30 июня. Окончательная программа встречи еще должна быть одобрена альянсом. После этого будет передано приглашение для участия во встрече президента Украины.

Также мы писали о том, что в конце июня президент США Джо Байден посетит саммит НАТО в Испании и встречу G7 в Германии. Война России в Украине, которая длится уже четвертый месяц, будет занимать важное место в повестке дня обеих встреч.