У генсека НАТО Столтенберга диагностировали опоясывающий лишай. Его визиты в Германию и Румынию отменены
Причиной отмены визита гнсека НАТО Йенса Столтенберга в Берлин 9 июня стало его заражение опоясывающим лишаем. Также Столтенберг не поехал в Бухарест.
Об этом со ссылкой на представителя НАТО пишет Reuters.
Генсек Альянса проведет запланированные переговоры дистанционно, а не очно.
"У него диагностирован опоясывающий лишай, который может возникнуть после Covid-19, и он работает из дома", - сказал представитель НАТО.
Отметим, что в середине мая Столтенберг сдал положительный тест на коронавирус.
Опоясывающий лишай - заболевание, имеющее острый инфекционный характер и заразное для окружающих.
Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Зеленский будет приглашен на встречу глав государств и правительств НАТО, которая состоится в Мадриде 28-30 июня. Окончательная программа встречи еще должна быть одобрена альянсом. После этого будет передано приглашение для участия во встрече президента Украины.
Также мы писали о том, что в конце июня президент США Джо Байден посетит саммит НАТО в Испании и встречу G7 в Германии. Война России в Украине, которая длится уже четвертый месяц, будет занимать важное место в повестке дня обеих встреч.