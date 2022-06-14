Подоляк заявил о тяжелой ситуации на фронте и объяснил, почему Россию ждет поражение
Ситуация на фронте "в моменте" тяжелая, поскольку оружия у врага очень много. Но при этом Россию ждет поражение "в любом случае", пишет советник главы ОП Михаил Подоляк.
По его мнению, Китай и Индия не закроют потребности России в экспорте нефти, а Европа со временем откажется от газа, а экономическая изоляция вызовет "новые девяностые".
Приходя к выводу о неизбежности краха России, Подоляк констатирует, что задание Украины - максимально ускорить этот процесс.
"Для этого нам нужно как можно больше оружия", - подытожил он.
Напомним, ранее Подоляк заявил, что Киев не ожидал нападения РФ по широкому фронту и предоставления Беларусью территории для вторжения.
Война в Украине продолжается уже 111-й день. "Страна" следит за происходящим 14 июня в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 110-го дня войны. Губернатор Луганщины Гайдай заявил, что уже 70% Северодонецка контролируется врагом. Россияне продолжали контрнаступательные действия на севере Харьковской области. По Прилукам в Черниговской области впервые был нанесен ракетный удар. Глава европейской дипломатии Боррель, призывавший ранее к победе над РФ военным путем, согласился с Макроном, что "нельзя унижать Россию".
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.