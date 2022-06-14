Министр обороны США Ллойд Остин ушел от прямого ответа на вопрос о том, будут ли США увеличивать поставки РСЗО и гаубиц Киеву. И как быть с тем, что Россия наступает на Донбассе.

"Ну, во-первых, США готовы предоставить все и помочь Украине добиться успеха. У нас есть партнеры со всего мира, которые готовы реально помочь Украине", - сказал Остин, отвечая на вопрос журналистов.

Он напомнил, что США уже "предоставили значительное количество гаубиц и значительное количество боеприпасов 155-мм", что сделали и другие страны.

"И поэтому мы продолжим работать над тем, чтобы достичь как можно большего и как можно быстрее, чтобы помочь им добиться успеха. И мы сосредоточены на том, чтобы убедиться, что мы помогаем им, даем им то, что необходимо для защиты их суверенной территории", - добавил он.

В общем даже намека на увеличение поставки не прозвучало. В отдельном материале "Страна" разбирались, что это значит.

Война в Украине продолжается уже 111-й день. "Страна" следит за происходящим 14 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 110-го дня войны. Губернатор Луганщины Гайдай заявил, что уже 70% Северодонецка контролируется врагом. Россияне продолжали контрнаступательные действия на севере Харьковской области. По Прилукам в Черниговской области впервые был нанесен ракетный удар. Глава европейской дипломатии Боррель, призывавший ранее к победе над РФ военным путем, согласился с Макроном, что "нельзя унижать Россию".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.