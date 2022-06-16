Премьер-министр Италии Марио Драги, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, визит которых не подтверждался официально, уже прибыли в Украину. В Киев из польского города Жешува они выехали сегодня ночью.

Об этом пишет la Repubblica.

Издание также публикует фото Шольца, Драги и Макрона в украинском спецпоезде.

Немецкий телеканал ZDF сообщил, что у Шольца "есть какие-то позитивные новости для Украины". Видимо, связанные с поставками оружия.

Напомним, ранее итальянская газета La Stampa сообщила, что премьер-министр Италии, канцлер Германии и президент Франции планируют совершить совместный визит в Киев 16 июня. Однако в Париже и Берлине это опровергли.

В то же время, агентство Bloomberg вчера написало, что Олаф Шольц, Эмманюэль Макрон и Марио Драги все-таки планируют посетить Киев в четверг, 16 июня.

Кроме того, сообщалось, что Зеленский ожидает от Шольца военной поддержки и отказа от попыток "балансировать" между Украиной и РФ.

Война в Украине продолжается уже 113-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 112-го дня войны. В Луганской области россияне активно бомбили Лисичанск и наступали по всем направлениям. В Северодонецке продолжались бои в районе "Азота". Издание The Telegraph сообщило, что двое американцев, воевавших за Украину, были взяты в плен во время боев с российскими войсками. В США объявили о новом пакете военной помощи Украине на миллиард.

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