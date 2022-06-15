Посол Украины в Германии Андрей Мельник выдвинул два новых требования к канцлеру Германии Олафу Шольцу накануне его предполагаемого визита в Киев.

Об этом он рассказал в интервью немецкому каналу RTL Television.

"Во-первых, Киев хочет, чтобы глава правительства Германии недвусмысленно, без всяких "но" и "если" пообещал, что Украине будет предоставлен статус кандидата в члены ЕС, и обеспечил единогласное принятие Европейским советом на следующей неделе этого исторического решения", — заявил Мельник.

Кроме того, по словам Мельника, Украина ожидает, что Олаф Шольц "переступит через свои колебания в вопросе тяжелых вооружений и протянет Украине масштабную руку помощи всеми доступными ресурсами из запасов бундесвера и военной промышленности".

"Правительство Германии и федеральный канцлер должны воспользоваться этой исторической возможностью, чтобы сыграть ведущую роль в Европе и всеми силами остановить войну с Россией", — заключает украинский посол.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Шольца военной поддержки и отказа от попыток "балансировать" между Украиной и РФ.

А Шольц в не первый раз пообещал передать Украине ПВО и радар для обнаружения артиллерии.

Война в Украине продолжается уже 112-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 111-го дня войны. В Северодонецке продолжались обстрелы "Азота", где остаются 540-560 человек. Целью ударов РФ стали западные регионы - над Хмельницкой и Львовской областями сбили ракеты. В Украине накануне встречи министров обороны государств НАТО "Рамштайн-3" резко участились призывы к Западу дать больше оружия.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.