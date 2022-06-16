Сегодня в Украине идет уже 113-й день войны с Россией.

В Луганской области россияне активно бомбят Лисичанск и наступают по всем направлениям. В Северодонецке, за который идут бои, остается сейчас 10 тысяч жителей. Гумкоридор там пока не заработал.

Сложная ситуация Славянске, где остаются 24 тысячи жителей. Там нет воды, а за пенсиями людей возят в соседний Краматорск. Под мощными обстрелами Бахмут.

Продолжаются обстрелы Донецка и Макеевки. Центр по противодействую дезинформации при СНБО обвиняет в обстрелах российскую армию.

Ниже краткая хроника новостей за сегодня - все главные события в одной ленте. Материал обновляется.

16 июня

09:45 С утра в Донецке под огнем оказались ряд учебных заведений, сообщают представители "ДНР".

В частности, с утра пострадали:

- Донецкий техникум бытового обслуживания и торговли;

- Донецкое высшее профессиональное училище строительных технологий;

- Общежитие Донецкого межрегионального высшего профессионального училища автосервиса.

Сообщают, что обстрел велся в том числе из РСЗО "Ураган".

09:33 Советник министра внутренних дел Виктор Андрусив подтвердил в Telegram, что Шольц, Макрон и Драги "везут кандидатство в ЕС".

При этом, по его словам, они также везут "просьбу вернуться к переговорам с Путиным".

Напомним, по данным американской газеты Politico, Еврокомиссия порекомендует предоставить Украине статус страны-кандидата в ЕС.

Хотя в ЕК это официально пока не подтверждают.

Если версия Андрусива верна, то это значит, что ведущие европейские страны продолжают продвигать для Киева тему «перспектива вступления Украины в ЕС в обмен на мир с Россией». Эта тема обсуждалась еще в марте, когда велись интенсивные переговоры между Украиной и РФ. И, не исключено, жива до сих пор.

Вопрос только насколько обе воюющие страны согласятся с таким подходом.

09:16 В Харьковской области из-за боевых действий ранены 6 мирных жителей, сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

В районе Изюма противник пытается вести наступление на Славянск, но безуспешно, сообщил он.

09:12 О сложностях с поставкой Украине вооружений рассказала постпред США при НАТО Джулианн Смит.

Киев ежедневно посылает Западу запросы о поставках вооружения и они часто меняются. При этом собственные запасы некоторых стран исчерпываются. В связи с этим обеспечить Украину всем необходимым оружием затруднительно, заявила Смит.

"Это постоянно развивающийся процесс, в нем много составляющих. В первую очередь нам нужно обращаться к постоянно меняющемуся списку запросов, поступающих от Киева почти на ежедневной основе. Мы получаем поток запросов, пытаемся вместе с союзниками определить, кто из них может отреагировать, кто готов что предоставить. Это затруднительно и сложно, потому что, опять же, запросы быстро меняются", - заявила Смит на конференции вашингтонского Центра за новую американскую безопасность.

По ее словам, сейчас западные союзники рассматривают вопрос о предоставлении Украине бронемашин.

При этом, как рассказала постпред США при НАТО, несколько стран "постепенно стали выражать озабоченность" в связи с тем, что их запасы вооружений исчерпываются.

"Некоторые страны отдали все, что у них было", - сказала она.

Поэтому некоторые страны, по ее словам, решают переключиться на оказание финансовой помощи.

09:00 Новая сводка разведки Британии о ситуации на Донбассе:

- Все основные мосты через реку Северский Донец, связывающие Северодонецк с подконтрольной Украине территорией, разрушены.

- Украине, вероятно, удалось вывести большую часть своих сил, которые первоначально удерживали город.

- Поскольку мосты разрушены, России, скорее всего, придется либо форсировать реку, либо наступать на застопорившихся флангах, чтобы превратить тактическую выгоду в оперативное преимущество.

- Боевые силы России на Донбассе, скорее всего, действуют в составе все более разрозненных и сильно недоукомплектованных группировок.

- Для обеих сторон боевые действия на линии фронта, вероятно, все больше сводятся к противостоянию небольших групп войск, которые обычно действуют в пешем порядке.

- Некоторые из сильных сторон России, такие как ее преимущество в количество танков, становятся менее актуальными. Это, вероятно, способствует медленной скорости ее продвижения.

08:50 Газета The New York Times подводит краткий итог вчерашнему "Рамштайну": "США и союзники обещают дополнительное вооружение для Украины, но Киев хочет большего".

"Некоторые страны НАТО опасаются посылать тяжелое вооружение, надеясь на перемирие путем переговоров, но альянс публично заявляет, что готов помочь Украине победить Россию", - добавляет издание.

Также NYT пишет, что "обещание оружия и его поставка - разные вещи".

Газета перечисляет причины, почему передача идет медленнее, чем бы того хотелось Украине:

- нежелание Запада истощать свои арсеналы,

- невозможность быстро произвести дополнительное оружие,

- сложная логистика,

- опасения попадания в руки россиян чувствительных технологий,

- необходимость обучения украинцев обращению с новыми видами вооружений

- и опасность эскалации, если будут удары по России.

08:36 "Укрзализныця" подтвердила, что "европейская тройка" - Макрон, Шольц и Драги - едут в украинском дипломатическом поезде.

08:30 В Сумском районе ракетный авиаудар унес жизни четырех человек, еще шесть ранены, сообщил губернатор Дмитрий Живицкий.

"Это тот взрыв, что слышали в половине Сумского района и в самом областном центре", - уточнил Живицкий.

Об этих взрывах сообщалось еще вчера вечером. Как уточняет губернатор, удар нанесли по Садовской громаде.

Еще один ракетный обстрел произошел в Краснопольской громаде. Информация о жертвах там уточняется.

08:21 Еще одно фото лидеров Италии, Германии и Франции в украинском спецпоезде. Снимок публикует итальянская газета La Repubblica.

08:16 Вчера вечером россияне ударили из вертолетов по Глухову на Сумщине, сообщает оперкомандование "Север".

Предварительно, зафиксировано 3 пуска ракет. Есть потери среди местного населения, они уточняются.

08:14 "Власти" оккупированного Херсона заявили, что все дети, рождённые после 24 февраля, будут автоматически становиться гражданами России.

08:13 Макрон, Шольц и Драги уже в Украине. Фото в вагоне "Укрзализныци".

08:12 Немецкий телеканал ZDF сообщил, что Шольц, Макрон и Драги сегодня ночью выехали в Киев из польского города Жешува.

Издание сообщает, что у Шольца "есть какие-то позитивные новости для Украины". Видимо, связанные с поставками оружия.

Некоторые телеграм-каналы сообщают, что лидеры Германии, Франции и Италии уже в Киеве.

08:11 Новая конкретика по ленд-лизу от США.

Глава комитета начальников штабов Марк Милли назвал количество пушек, обещанных Украине во время "Рамштайна-3".

"Речь идет, наверное, о 300-400 артиллерийских стволах, причем это именно ствольная, а не реактивная артиллерия, которую в общей сложности предоставят украинцам", - заявил Милли.

Что же РСЗО, то, как мы уже рассказывали, в Украину поступит в целом десять систем ракетно-залпового огня - с боезапасом по сто ракет на каждую установку.

Отметим, что Украина просила у Запада 300 таких установок.

08:10 В утренней сводке Генштаба на сегодня конкретики немного. В основном она касается обстрелов по линии фронта.

Сообщается, что ведутся штурмовые действия на Славянском направлении.

Судя по географии обстрелов, бои идут под Вернопольем (Харьковская область в сторону Барвенково), Долиной (Донецкая область, по трассе на Славянск) и Пришибом (село на правом берегу Северского Донца, восточнее Святогорска).

Также продолжаются бои за установлением полного вражеского контроля над Северодонецком. Основные штурмовые действия идут в Бахмутском направлении - от Соледара до района Попасной.

08:00 Сводка Генштаба ВСУ на утро 16 июня.