За первую половину июня Министерство обороны отправило в армию более 55 тысяч бронежилетов и более 27 тысяч шлемов.

Об этом сообщила в Facebook замминистра обороны Анна Маляр.

По ее словам, в ближайшее время передадут еще 21 тысячу бронежилетов и 5 тысяч шлемов.

Также Маляр сообщила, что в июне за май военнослужащим выплачено 60,1 млрд грн, из них почти 26 млрд – дополнительное вознаграждение за непосредственное участие в боевых действиях.

Напомним, на днях Владимир Зеленский потребовал от главкома ВСУ Валерия Залужного разобраться и решить проблемы со снабжением армии.

Также мы писали, что президент США Джо Байден позвонил Зеленскому и выделил ещё миллиард на военную помощь.

Война в Украине продолжается уже 113-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июня в обновляемом материале.

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